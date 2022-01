Vacina contra a covid-19 protege contra quadros graves - Divulgação

Vacina contra a covid-19 protege contra quadros gravesDivulgação

Publicado 26/01/2022 18:38

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (26), 1.661.208 casos confirmados e 69.726 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 23.396 novos casos e 26 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,20%.

Entre os casos confirmados, 1.470.531 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 48.2%.

Curva de casos de covid no Rio pode indicar início do platô da Ômicron

Depois de um início de ano em que o número de casos de covid deu um salto no Rio, devido à circulação da variante Ômicron, os índices de casos e internações começam a estabilizar . É o famoso - e aguardado - platô. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, avalia que ainda é muito precoce para afirmar quando o número de casos começará a cair, mas os números já mostram uma desaceleração: a taxa de positividade que, que era de 46% há uma semana, está em 33% - significa que a cada 100 pessoas que fazem o teste, 33 estão positivas.

O comportamento da Ômicron ao redor do mundo mostra que, em média, a curva ascende durante 25 a 38 dias, e depois começa a desacelerar, até cair. No Rio, a média móvel de casos, que estava em 12,7 mil no dia 14 de janeiro, desceu para 3 mil no dia 24. O número de internados, que chegou a 900 na semana passada, está em 778 nesta quarta-feira (26).