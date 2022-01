Responsáveis foram conduzidos para a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) - Divulgação

Responsáveis foram conduzidos para a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) Divulgação

Publicado 26/01/2022 19:46

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) realizaram, nesta quarta-feira (26), uma operação com o objetivo de combater provedores clandestinos de internet na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte da cidade. Vale lembrar que a região está recebendo ações do Cidade Integrada, o programa do Governo do Estado para retomada de territórios.

A DDSD apura ainda o envolvimento de estabelecimentos comerciais com o tráfico de drogas da região. Segundo informações preliminares, moradores são obrigados a contratar o serviço oferecido pelos criminosos, e pagam uma taxa aos traficantes. Os bandidos também proíbem o acesso de funcionários de concessionárias públicas no local sob violência e ameaça.

Ainda segundo a delegacia que investiga o caso, foram checadas denúncias de que os provedores ativos na comunidade do Jacarezinho utilizam material furtado ou roubado das empresas concessionárias. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.