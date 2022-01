Atraso no ramal Japeri deixa trens lotados em direção à Central | Rio de Janeiro | O Dia

Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Trem da SuperviaREGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 27/01/2022 06:21

Rio - O usuário da SuperVia precisa se apertar para chegar ao destino na manhã desta quinta-feira (27). O ramal de Japeri opera com atrasos por conta de uma ocorrência no sistema de sinalização, o que tem lotado as composições com destino à Central do Brasil.

A ocorrência no sistema de sinalização aconteceu nas proximidades da estação de Nova Iguaçu. O controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática, o que faz os maquinistas aguardarem ordem de circulação e afeta a dinâmica do sistema.

Nas redes sociais, usuários reclamam dos atrasos e lembram do provável aumento na tarifa, que pode chegar a R$ 7 no próximo mês. "Vou ter que pagar R$ 7 na passagem onde o intervalo é enorme, o trem vem cheio e está sempre irregular", reclama uma passageira. "Trem atrasado e não tem nem espaço no chão", lamenta outro.