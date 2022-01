Alexandre Chieppe, secretário estadual de Saúde - Marcos Porto / Agência O Dia

Rio - O Estado do Rio pode viver em breve o avanço da variante Ômicron para os municípios do interior. A avaliação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em toda a rede, a taxa de ocupação de leitos tem variado entre 70% e 80% - são 2.800 leitos no total. Na capital fluminense, as secretarias de Saúde já observam o começo de uma possível estabilização do número de casos e internados, e a rede estadual vira as atenções, nesse momento, para a entrega de testes nos outros municípios.

"O estado do Rio se comporta um pouco diferente em relação aos dados da Região Metropolitana. Há uma tendência de estabilidade que precisamos observar melhor, mas certamente haverá a interiorização da transmissão. Esses municípios podem ter aumento de casos", afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, que esteve na manhã desta quinta-feira (27) na inauguração do megacentro de testagem para covid no Portão 9 do Maracanã.

E é a testagem a prioridade da rede estadual neste momento. O Ministério da Saúde respondeu na quarta um ofício da secretaria estadual e garantiu a entrega de 900 mil novos testes na próxima semana. Chieppe avalia que o Rio não corre riscos de falta de testes, e diz que todos os municípios receberão estoques.

"Não há falta de testes. O estado está abastecido. Há uma demanda maior por parte dos municípios do interior, a ida dessa onda para o interior. O Ministério respondeu ontem nosso ofício e vai mandar 900 mil na semana que vem. Não teremos falta. O interior vem recebendo testes também. Entregamos para todos os 92 municípios", garantiu o secretário.

Estado inaugura megacentro de testagem no Maracanã

A Secretaria Estadual de Saúde inaugurou nesta quinta-feira (27) um megacentro de testagem para a covid-19 no Portão 9 do Maracanã, o 13° da rede estadual - há outros sete da Prefeitura do Rio. Diferentemente dos outros locais do estado, o centro do Maracanã não precisará de agendamento. O posto, que conta com 250 funcionários espalhados por 50 mesas, fará 5 mil testes por dia, concentrando quase metade da capacidade total da rede, de 10.200. Até quarta, a capacidade do estado era de 6 mil testes por dia. Poucos antes das 8h, horário de abertura, já havia grande fila no posto.

"Aqui temos uma capacidade de 5 mil testes por dia. Aqui ninguém vai se aglomerar. É por isso que nas outras unidades, como UPAs, fazemos agendamento, para evitar mistura de casos e suspeitos", afirmou Chieppe.