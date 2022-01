Estado do Rio pode voltar a realizar cirurgias eletivas em fevereiro - Divulgação

Publicado 27/01/2022 09:14 | Atualizado 27/01/2022 10:43

A suspensão das operações foi determinada para evitar a sobrecarga da rede, já que o aumento de casos de covid no estado também fez aumentar o número de internações. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de covid no estado do Rio varia entre 70% e 80%. Rio - A rede estadual pode voltar a realizar cirurgias eletivas no próximo mês, caso a curva da Ômicron diminua. A suspensão, adotada desde o dia 14 de janeiro, será reavaliada em uma reunião da Secretaria Estadual de Saúde na segunda quinzena de fevereiro. Cirurgias eletivas são aquelas não urgentes, em que existe a possibilidade de programar.A suspensão das operações foi determinada para evitar a sobrecarga da rede, já que o aumento de casos de covid no estado também fez aumentar o número de internações. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de covid no estado do Rio varia entre 70% e 80%.

"Essa cirurgias vão ser reavaliadas no meio de fevereiro. É possível que a partir da segunda quinzena as cirurgias eletivas possam voltar, se mantermos esse número de estabilização", afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, nesta quinta-feira (27), durante a inauguração de um novo centro de testagem para covid-19 no Maracanã.

As visitas a pacientes internados, que também estão suspensas, não têm previsão de retorno. Apenas pacientes com gravidade e os que precisam de acompanhante, como crianças e idosos, poderão receber visitas.