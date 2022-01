Policiais da 4ª DP realizam operação contra quadrilha de taxistas e motoristas de aplicativo que aplicavam golpes em maquininhas de cartão - Divulgação

Policiais da 4ª DP realizam operação contra quadrilha de taxistas e motoristas de aplicativo que aplicavam golpes em maquininhas de cartão Divulgação

Publicado 27/01/2022 10:39 | Atualizado 27/01/2022 11:27

Policiais da 4ª DP realizam operação contra quadrilha de taxistas e motoristas de aplicativo que aplicavam golpes em maquininhas de cartão - Divulgação

Rio - Policiais da 4ª DP (Praça da República) realizaram, na manhã desta quinta-feira, uma operação para cumprir mandados de prisão contra uma quadrilha de estelionatários que aplicavam golpes em cartões de crédito de passageiro, na Rodoviária Novo Rio, na Região Central do Rio. Os suspeitos são taxistas e motoristas de aplicativo e, até às 10h, três homens já haviam sido presos.De acordo com a distrital, os crimes começavam no setor de embarque e desembarque da rodoviária e terminavam no momento que as vítimas iam efetuar o pagamento das corridas. A delegada Cristiana Onorato Miguel, titular da 4ª DP, contou que os estelionatários já lesaram cerca de 70 pessoas, muitas delas turistas.