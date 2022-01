A menina Letícia Belsoff se vacinou no centro municipal de saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 27/01/2022 12:51 | Atualizado 27/01/2022 13:11

Rio - A cidade do Rio segue o calendário da vacinação infantil contra a covid-19 e aplica doses, nesta quinta-feira (27), em meninas e meninos de 9 anos. No Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, teve criança apreensiva, teve criança animada, teve quem chorou e quem fez careta durante a aplicação da vacina. Mas no fim, todas saíram felizes, assim como os responsáveis, aliviados pela proteção dos pequenos.

A pequena Letícia Belsoff, de 9 anos, foi ao posto logo cedo com a mãe. Marciely Belsoff perdeu o marido por um infarto ainda em 2020, primeiro ano da pandemia, e o atestado deixou suspeitas sobre uma contaminação por covid. A dor e as lembranças se transformam em cuidados diários: máscaras N95 no rosto e vacinação no braço sempre que possível. "É importantíssimo a gente se vacinar para freara covid. É um alívio ver nossos filhos imunizados", diz Marciely, também vacinada. "Dói um pouquinho, mas bem menos do que eu imaginava", disse a pequena Letícia.

Ana Lúcia Andrade, 9, criou coragem amparada no exemplo da avó Alaíde Andrade, 65, que já tomou as três doses. "Estava um pouco nervosa, deu uma picadinha e foi rapidinho", comemorou a moradora de Vila Isabel.

O calendário da Secretaria Municipal de Saúde prevê repescagem para qualquer criança de até 11 anos que ainda não tenha se vacinado. Maria Isabel Santiago, de 10 anos, tirou um tempinho nos últimos dias de férias para tomar a vacina. A mãe Vânia Santiago era só alegria. "O Colégio Nossa Senhora de Lourdes começa as aulas na próxima terça-feira, e todos os alunos da turma dela estão se vacinando. O nosso grupo de mãe tem trocado dicas de quais postos estão mais vazios", comentou Vânia.

Crianças com comorbidades ou deficiências podem se vacinar a qualquer dia, independentemente da faixa etária. Para isso, basta levar um laudo médico que ateste a condição.