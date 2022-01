O motociclista envolvido no acidente também ficou ferido - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/01/2022 13:37

Rio - Uma idosa morreu após ser atropelada na tarde desta quarta-feira (26) na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, Zona Norte do Rio. Um motociclista que passava pelo local teria perdido o controle do veículo e atingido a mulher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sônia Maria da Silva, de 63 anos, chegou a ser socorrida por uma ambulância da corporação para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. Ela foi atendida, mas acabou morrendo na unidade.

O motociclista, que não teve sua identidade revelada, também ficou ferido e foi socorrido para a mesma unidade de saúde. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

De acordo com a PM, uma equipe do 6ºBPM (Tijuca) foi acionada para verificar uma ocorrência de atropelamento na Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste), no Bairro Maracanã. O caso foi registrado pelos agentes na 18ª DP (Praça da Bandeira).