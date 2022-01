Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Rio - A Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) tornou definitivo o auxílio- transporte para estudantes da graduação que, a partir de agora, vai beneficiar alunos cotistas e em situação de vulnerabilidade social com o valor de R$ 300 para modalidade presencial e de R$ 50 para semipresencial. A medida tem como objetivo dar continuidade às ações iniciadas durante a pandemia de covid-19, para a reduzir a evasão escolar.

No ano passado, a Uerj decidiu instituir o benefício de forma emergencial, para compensar a falta do Passe Livre Universitário, que foi suspenso pela Prefeitura do Rio, afetando estudantes que permaneceram participando de atividades na linha de frente contra a doença.



"A pandemia trouxe novos desafios na efetivação das políticas de assistência estudantis, que visam promover a manutenção dos estudantes na universidade. O auxílio pago em dinheiro aos estudantes da Uerj proporciona opções no uso de meios de transportes não abrangidos pelo Passe Livre Universitário, como ônibus intermunicipal, trem, metrô, barcas, entre outros", declara o reitor da Universidade, Ricardo Lodi.



Os critérios para o recebimento do auxílio-transporte estão condicionados às diretrizes da Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) e disponibilidade de recursos orçamentários. Elementos como renda familiar per capita inferior ou igual a um a um salário mínimo e meio, estar ativo e escrito em disciplinas, ter frequência acima de 75% nas atividades presenciais ou remotas e não ter passe livre universitário ou programa similar pago por outra entidade pública serão considerados para receber o benefício.



Os estudantes que moram no município do Rio também terão direito ao benefício, desde que declarem as razões pelas quais não se beneficiam do bilhete único, dele renunciando. A declaração deverá ser realizada por meio de formulário, disponível na área correspondente ao Aluno Online do site da instituição.



"Nossa intenção foi a busca por equidade, no que concerne ao tempo de deslocamento e à oportunidade de estar presente no campus universitário para a participação com qualidade nas aulas, projetos de pesquisas, estágios, atividades culturais, artísticas oferecidas pela Universidade, visando à formação integral, acadêmica, profissional e pessoal do estudante", ressaltou Lodi.