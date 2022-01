PM prende suspeito por roubar motocicleta e celular no Engenho Novo | Rio de Janeiro | O Dia

Homem suspeito de roubo foi preso por PMs da UPP Jacarezinho no Engenho Novo - Reprodução Facebook

Publicado 27/01/2022 14:13

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta quarta-feira (26), um homem suspeito de roubar uma motocicleta no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Na delegacia, o preso também foi reconhecido por uma vítima como autor de um roubo de um celular.

De acordo com a PM, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho realizaram a abordagem do suspeito durante um patrulhamento de rotina. Os militares verificaram a documentação da moto, perceberam que o veículo era roubado e deram voz de prisão ao criminoso.

O homem foi encaminhado pelos agentes para à 19ª DP (Tijuca), onde outra vítima, que teve um aparelho celular roubado, reconheceu o suspeito do crime. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.