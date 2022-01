Carla Henrique dos Santos foi presa nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 27/01/2022 15:14

Rio - Policiais Militares do 40º BPM (Campo Grande) prenderam, na noite desta quarta-feira, a criminosa Carla Henrique dos Santos, conhecida como "Olho de Gato", de 41 anos, dentro de um shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A prisão aconteceu com ajuda de informações do Disque Denúncia.

A corporação disse que após denúncias, os agentes seguiram até a Estrada do Mendanha, em Campo Grande, onde conseguiram localizar e prender a criminosa no interior de um Shopping. Ela não ofereceu resistência.



Segundo a PM, a criminosa também costumava usar os seguintes nomes para poder despistar das autoridades: Carla Henrique dos Santos Leandro ou Ana Clara de Souza ou Carlos Cristina dos Santos.

Com 14 passagens pelo sistema penitenciário, entre os anos de 2009 até 2020, Carla Henrique também possui 12 anotações pelos crimes de Furto e Roubo.

Em fevereiro de 2016, Carla Henrique foi presa após roubar uma camisa feminina de um time do Rio, numa loja de artigos esportivos, na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, Zona Sul do Rio. Ela estava com duas comparsas e, segundo a polícia, ameaçou uma testemunha dizendo: "Eu marquei a sua cara. Um dia vou sair da cadeia e você vai pagar".

Após deixar a penitenciária, a criminosa voltou a praticar crimes, e tinha dois mandados de prisão contra ela. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).