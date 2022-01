A empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos, morreu um dia após fazer uma hidrolipo - Reprodução TV Globo

Publicado 27/01/2022 16:08

Rio - Cerca de 150 pessoas foram até o Cemitério Memorial do Rio, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira, para dar o último adeus à empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos. Ela morreu na última terça-feira, menos de 24 horas depois de fazer uma hidrolipo na Clínica Cemear, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.A Polícia Civil está investigando o caso, que foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), e o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) instaurou uma sindicância para apurar a conduta do médico Ronald Renti da Rocha, responsável pelo procedimento.O velório de Rosimery começou às 12h30. Cerca de 150 pessoas, entre amigos e familiares, foram se despedir. Uma funcionária do cemitério tocou as músicas 'Love of my life', do Queen, e 'Eu sei que vou te amar', de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, noviolino e emocionou a todos.Durante a cerimônia, a sobrinha da empresária, Jéssica Dário, pediu justiça."Minha tira era uma pessoa incrível, adorava praia, amava a família, não tinha rancor no coração. Fiz uma tatuagem de uma praia com um por do sol e sempre que eu chegava na casa dela, ela falava que essa era a melhor tatuagem que eu tinha. Morreu de uma forma injusta, por um médico. Eu quero justiça. As pessoas que tiveram problemas em procedimentos estéticos com eles denunciem, coloquem a boca no mundo, para a gente não deixar mais que ninguém morra na mão desse médico, nunca mais", desabafou.