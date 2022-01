Assalto aconteceu nesta tarde dentro do Carioca Shopping, na Zona Norte - Redes Sociais

Publicado 27/01/2022 16:23 | Atualizado 27/01/2022 17:01

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão na perna durante uma tentativa de assalto na porta de uma agência bancária que fica dentro do Carioca Shopping, na Vila da Penha, Zona Norte da cidade, na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com as primeiras informações, a vítima, ao perceber que se tratava de um roubo, reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, que disparou contra sua perna. Equipes do 41ºBPM (Irajá) estiveram no local e disseram que o bandido conseguiu fugir.

Procurada pelo DIA, a assessoria do Carioca Shopping informou que o homem baleado foi socorrido e encaminhado a um hospital da região e passa bem. Além disso, ressaltou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.