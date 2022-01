Criminoso foi preso nesta quarta-feira por equipes da Polícia Militar - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 27/01/2022 16:50

Rio - Policiais Militares do 7º BPM (São Gonçalo), prenderam, na tarde desta quarta-feira (26), Anderson Reges de Moraes, o "Quechic", de 26 anos, considerado uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro do Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, o criminoso foi localizado no bairro Boa Vista, após denúncias anônimas.

Investigações apontaram ainda que Anderson participou de uma tentativa de assalto em novembro de 2020 que deixou um sargento da Polícia Militar ferido. Na ocasião, o agente teria sido atingido por um tiro no queixo. Em nota, a corporação informou que a vítima ainda se recupera da lesão e possui sequelas.

Contra Quechic, havia uma mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado. Durante a abordagem desta quarta-feira (26), policiais encontraram uma pistola calibre .9mm, um rádio transmissor, 137 pinos de cocaína e 220 pedras de crack com o criminoso. A ocorrência foi conduzida a 73ª DP (Neves). O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.