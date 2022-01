91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 27/01/2022 17:28

Rio - Uma ação conjunta de policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí) e policiais civis da 91ª DP (Valença) e da 92ª DP (Rio das Flores) prendeu por tráfico um homem que estava portando uma arma e grande quantidade de drogas. A ação foi realizada na tarde da última quarta-feira (26) em uma pousada localizada na Rua Carlos Jannuzzi, no bairro Jardim Valença, em Valença.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 17 munições, 112 tabletes de maconha, quatro sacolés de cocaína, três celulares e R$ 225,00 em espécie. Um casal de usuários de drogas também estavam no quarto. Eles foram ouvidos e liberados. O criminoso é apontado como um dos principais traficantes de drogas do município.

A ocorrência foi encaminhada à 91ª DP.