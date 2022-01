Médico Ronald Renti da Rocha realizava procedimentos estéticos na Clínica Cemear, em Duque de Caxias - Divulgação

Médico Ronald Renti da Rocha realizava procedimentos estéticos na Clínica Cemear, em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 27/01/2022 17:20 | Atualizado 27/01/2022 17:24

O DIA, a mulher conta que juntou dinheiro por meses para se dar o procedimento como presente de aniversário, mas acabou vivendo um verdadeiro drama: feridas, cicatrizes e manchas pelo corpo, além de traumas psicológicos. Taróloga teve graves complicações após fazer hidrolipo - Divulgação Rio - O que era para ser a realização de um sonho acabou se tornando em pesadelo. Uma taróloga de 46, que preferiu não se identificar, anos afirma ter sofrido complicações após realizar uma hidrolipo com o médico Ronald Renti da Rocha, na Clínica Cemear, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em conversa com, a mulher conta que juntou dinheiro por meses para se dar o procedimento como presente de aniversário, mas acabou vivendo um verdadeiro drama: feridas, cicatrizes e manchas pelo corpo, além de traumas psicológicos.

A busca pela melhora no corpo para aumentar a autoestima começou após a perda do pai e um momento muito difícil. No dia 13 de outubro do ano passado, dia de seu aniversário, ela foi até a clínica para realizar o desejo que tanto estava almejando.

"Quando eu o procurei eu tinha perdido o meu pai, então estava com uma autoestima muito baixa, me sentindo muito horrível, então comecei a juntar esse dinheiro. Eu não sou rica, não tenho dinheiro assim, comecei a juntar muito, deixei de comprar presentes para minha filha, abdiquei de coisas, porque sabia que além da cirurgia tinha cintas, remédios. Fiz a hidrolipo no dia do meu aniversário, me dei de presente", contou.

A taróloga disse que não demorou muito para as complicações aparecerem. Segundo ela, logo após o procedimento, que custou R$ 4,8 mil no total, ela já começou a ter problemas.

"No mesmo dia já tive complicação. Quando o Ronald tirou o curativo eu já tive complicação e tenho sofrido com isso até hoje. Me dei um presente e saí de lá dessa forma. Foram mais de 20 hiperbáricas depois disso. Ele dizia que eu estava boa, mas tinha um buraco que entrava meio dedo na minha barriga. Tive febre por dias também", narrou.

A mulher conta que além dos traumas físicos, ela, que já tem o diagnóstico de boderline, sofreu duras sequelas psicológicas.

"Infelizmente é uma sequela que eu tenho que tratar e estou tratando, pagando do meu bolso mesmo sem ter, mas outras o dinheiro não paga. Mentalmente, as sequelas são imensas. Já tenho um quadro de depressão, eu não consilo lidar com isso. Eu achei que ia melhorar a minha autoestima, mas acabei ficando sem conseguir me olhar no espelho, cheguei ao ponto de cobrir os espelhos da minha casa. Meu mundo caiu", desabafou.

Aos prantos, ela diz que num primeiro momento, Rocha até pediu para ela voltar a clínica para ele fazer uma avaliação, mas que depois, ele afirmou que a medicina não era matemática e aquilo era um risco que ela correu.

"Ele não me ajudou em nada. Me ligou ainda para dizer que a medicina não era ciência exata, que não era matemática e dois mais dois não eram quatro. Eu estou chorando, porque era um sonho tão grande que eu tinha de fazer esse procedimento, tinha um complexo tão enorme com isso. Foi o meu presente, eu me presenteei com todo esforço do mundo e ele me deixou desamparada. Ele me causou esse dano psicológico que nenhum processo na justiça vai curar, porque, por conta disso, eu tive fibromialgia, tive várias outras coisas. Eu quase morri. Depois disso, perdi 11 quilos", falou, entre lágrimas.

Segundo a mulher, as complicações alteraram a rotina dela e que agora ela pretende processar o médico.

"Eu não posso trabalhar, não posso atender meus clientes com o corpo aberto. Não posso ir a praia, não posso mais pegar sol, mudou completamente a minha vida. Depois disso ainda tive muitos gastos com medicamentos, curativos e ainda vou ter que passar por outra cirurgia para corrigir o que ele fez, tenho tido gastos com dermatologistas. Estou tendo que gastar dinheiro que não tenho, pedir dinheiro emprestado com a minha mãe. Agora eu pretendo sim denunciar ele e processá-lo, ele destruiu a minha vida", finalizou.