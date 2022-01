Vacina contra a covid-19 protege contra quadros graves - Divulgação

Vacina contra a covid-19 protege contra quadros gravesDivulgação

Publicado 27/01/2022 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira (27), 1.695.972 casos confirmados e 69.776 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 34.764 novos casos e 50 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,11%.

Entre os casos confirmados, 1.489.587 pacientes se recuperaram da doença. Nesta tarde, o painel de dados desenvolvido pela pasta não mostrava a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19, nem a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria.

Ômicron já tem 100% de predominância em amostras analisadas no Rio

Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) revela que a variante Ômicron já tem 100% de predominância em análises feitas nos primeiros 18 dias do ano . De acordo com o resultado, a cepa atingiu um alcance epidemiológico superior as demais. Só em 2022, o município já registrou 207.192 mil novos casos de covid-19.

A Ômicron foi a cepa mais rápida em atingir a taxa de predominância. Nem a Delta, que provocou uma onda no primeiro trimestre de 2021, teve tanto alcance. Segundo os dados da SMS, todas as 38 amostras sequenciadas este mês indicaram a presença da variante nova. Ao contrário do que acontecia em novembro, quando dos 40 exames, 39 eram da cepa Delta.

O Boletim Epidemiológico da prefeitura publicado no último dia 24 mostra que diferente da Ômicron, a Delta levou cerca de dois meses cheios para alcançar a mesma marca de predominância.