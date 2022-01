Publicado 28/01/2022 00:00

"Tudo aqui era limpo, a gente fazia brincadeiras, almoços, churrascos, tudo ali na beira do rio", relembrou Maria de Fátima Gomes da Silva, aposentada, de 69 anos, ao olhar pela janela do apartamento em direção ao Rio Salgado, que corta parte do Jacarezinho. As lembranças de tempos distantes vêm à tona porque atualmente as águas estão poluídas e o entorno, sem opções de lazer. Mas essa é uma realidade que deve mudar com a chegada do Cidade Integrada, que prevê um investimento de mais de R$ 147 milhões de reais ao longo dos 2,8 km do curso de água.

"Nós tínhamos um amigo que fazia um panelão de feijoada com tudo, legumes, nossa vida era assim, aberta. Não tinha problema de imundície", diz Maria de Fátima, que lembra que o marido já até pescou no rio.

Quem também já pescou nas águas do Rio Salgado foi Erosil Meira da Cruz, aposentado, de 77 anos. Apesar de morar em frente há 13 anos, ele frequenta a região há 70 anos e lembra com saudade do tempo em que a beira do rio era de fato uma região de lazer: "Isso aqui era uma região saudável, você pescava peixe, rã, tinha tudo", relembra.

Para recuperar o Rio Salgado e levar qualidade de vida aos moradores do Jacarezinho e região, o Governo do Estado elaborou um plano de macrodrenagem, saneamento e urbanização que levará 32 meses para ser executado. A primeira fase, que corresponde à limpeza e desassoreamento, começou na última segunda-feira (24), dois dias após o governador Cláudio Castro ter apresentado o projeto Cidade Integrada.