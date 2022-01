Operação "Torniquete" prende oito suspeitos de tráfico de drogas em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 27/01/2022 18:21

Rio - Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) realizaram, nesta quinta-feira (27/01), a operação "Torniquete" para combater o tráfico de drogas no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Oito pessoas foram presas, entre elas um homem apontado pela polícia como chefe do tráfico do município.

As investigações iniciaram no final de 2020 e constatou a ligação dos criminosos com o traficante de drogas Ângelo Eduardo Roza Mendonça, o "Sanguinho", oriundo do Complexo do Alemão, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, morto no ano passado. A quadrilha foi localizada após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento.

A ação contou com o apoio de agentes da 119ª DP (Rio Bonito), 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e 126ª DP (Cabo Frio).