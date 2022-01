Material estava em ferros-velhos e distribuidoras no Jacarezinho - Divulgação

Publicado 27/01/2022 18:16

Rio - Duas pessoas foram presas, três autuadas e 20 quilos de cabos de cobre recuperados em ação da Polícia Civil, nesta quinta-feira, no Jacarezinho, Zona Norte. A operação foi mobilizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e tinha por objetivo combater o furto e a receptação de equipamentos utilizados por concessionárias.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), a ação de fiscalização ocorreu em diversos estabelecimentos localizados no interior e nas imediações da comunidade. Durante a operação foram apreendidos cerca de 20 quilos de cabos de cobre furtados, além de caixas de passagem e outros materiais de concessionárias de serviços públicos.

Nos locais onde ocorreram as apreensões, foram presas duas pessoas em flagrante pela prática do delito de receptação qualificada. Outras três pessoas foram autuadas por falta de licenciamento ambiental, com previsão de responderem pelas infrações administrativas em lei.



Em nota, a corporação reforçou que as ações policiais com a finalidade de coibir o furto e a receptação de equipamentos das concessionárias de serviços públicos irão continuar por todo o Estado. "A subtração destes equipamentos, além de afetar a continuidade da prestação de serviços essenciais, ainda geram sérios riscos à população em geral", pontuou em nota.

Quem compra materiais furtados do patrimônio de concessionárias de serviços públicos está sujeito à pena de 02 a 08 anos de reclusão, além da possibilidade de responsabilização criminal por outros crimes.