Agentes da DRFC e da 56ª recuperaram carga de remédios roubada na terça-feira.Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2022 18:52

Rio - Uma tentativa de roubo de cargas foi interceptada por policiais civis, nesta quinta-feira (27), no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) entraram em confronto com criminosos ao perceberem a atuação da quadrilha. Dois integrantes da quadrilha foram baleados.

O grupo criminoso seria um dos principais neste tipo de crime na região de Niterói. De acordo com os agentes, o bando seria da comunidade do Sabão, que fica no Centro do município. Um dos baleados seria o chefe da quadrilha, além de também ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na favela do Santo Cristo, também em Niterói.

Em nota, a Polícia Civil informa que o criminoso tem mais de 10 passagens por roubo de cargas, de veículo; homicídios; e tráfico. O outro criminoso também tem anotações pelos mesmos delitos.