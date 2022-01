No sábado e no domingo a previsão é de céu nublado e chuva fraca - Fabio Costa/Agencia O Dia

Rio- Depois de atingir a máxima de 40ºC, nesta quinta-feira (27), a previsão é de que os termômetros registrem temperaturas levemente mais baixas nesta sexta-feira (28). Já no fim de semana, segundo o Alerta Rio, uma frente fria pelo oceano causará áreas de instabilidade. A previsão é de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada no sábado e no domingo.

Nesta sexta, a máxima será de 35°C. A previsão é de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.

Já no final de semana, os termômetros devem marcar uma significativa redução em comparação aos últimos dez dias. A temperatura deve chegar até 30°C. O acumulado de precipitação pode chegar a cerca de 20 mm no sábado e 10 mm no domingo.

"A massa de ar frio que se desloca em direção ao Rio encontra com a massa de ar quente que atua sobre o município, causando ventos fortes e o aumento da temperatura", explica o meteorologista do Alerta Rio, Bruno Dumas.

Muito calor e chuva no fim da tarde

Nesta quinta, com as temperaturas altas, as praias da Zona Sul ficaram movimentadas. No Leblon, Zona Sul do Rio, as areias estava cheias de banhistas aproveitando o verão carioca.

No fim da tarde, choveu em alguns bairros da cidade como: Todos Os Santos, Madureira , Tanque, Anchieta, Irajá, Quintino, Lins.

Em Piedade e no Méier, na Zona Norte, moradores relataram chuva de granizo. "Surreal, choveu granizo aqui em Piedade", disse uma moradora nas redes sociais. "Vi pequenos pedaços de gelo no chão aqui no Méier", disse outra.

Seguem as orientações de segurança da Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros:



- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;



- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;



- Não fique próximo à beira de córregos e rios;



- Nunca force a passagem de carros em vias alagadas;



- Afaste-se de árvores, terrenos abertos e coberturas metálicas, além de precipícios, encostas e lugares altos sem proteção;



- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;



- Não permaneça em piscinas, rios e lagos;



- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;



- Não toque em objetos de metal ou elétricos;



- Feche as janelas, basculantes e portas para evitar canalizações de ventos no interior de casa;



- Feche persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;



- Banhos só quando terminar a chuva;



- Evite usar o telefone durante a chuva;



- Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás;



- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios;



- Não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.