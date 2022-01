Confusão teria envolvido dezenas de pessoas na Praia do Leme - Reprodução de vídeo

Publicado 27/01/2022 20:01 | Atualizado 27/01/2022 20:05

Rio - A tarde mais quente do ano terminou com relatos de confusão e arrastão, na Praia do Leme, Zona Sul, nesta quinta-feira. Segundo postagens de banhistas nas redes sociais, houve corre-corre, brigas de barraqueiros contra criminosos e furtos.



Em uma das publicações, uma mulher disse que o corre-corre foi provocado por uma briga entre 16 jovens, que seriam de grupos diferentes. A discussão teria começado porque um deles teria cometido furtos na praia e a prática seria proibida na faixa de areia do Leme. Um dos envolvidos teria usado uma barra de ferro para agredir o outro.



"Maior arrastão, briga, sei lá o que foi aquilo na praia do Leme. Eu sei que era muito homem batendo em um cara com barra de ferro, eu só sei que fiquei muito nervosa", compartilhou uma usuária do Twitter.

Um vídeo, feito de um prédio na Av. Atlântica, mostra a movimentação de pelo menos 50 pessoas em confusão generalizada na faixa de areia, próximo à uma barraca.



Em nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada para o local por uma denúncia de confusão. A briga cessou com a chegada dos militares. A corporação esclareceu ainda que não houve registros de vítimas comunicando possíveis roubos na ação.

Confira o vídeo: