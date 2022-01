Responsáveis foram conduzidos para a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) - Divulgação

Publicado 27/01/2022 20:18

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) impediram, nesta quinta-feira (27), que criminosos furtassem petróleo do duto da Transpetro em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com os agentes, os bandidos estariam escavando um terreno na faixa de duto para furtar petróleo a mando do chefe do tráfico de drogas da região.

Investigações apontam ainda que os bandidos chegaram a ameaçar os vigilantes da empresa para que interrompessem o trabalho de reparo, afirmando que, se fosse preciso, fariam perfurações em outros pontos.

No local, foi encontrada a derivação clandestina com uma válvula soldada no duto, mangueira de alta pressão, tubulação de aço carbono, além de outros materiais. A ação contou com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Transpetro.