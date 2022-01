Desarme - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 27/01/2022 20:14

Rio - Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e policiais militares do Batalhão de Choque apreenderam, nesta quinta-feira (27), R$ 100 mil dentro de um veículo que saía da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Um homem foi conduzido à delegacia e as investigações seguem sob sigilo para apurar a lavagem de dinheiro do narcotráfico local.

Segundo a PM, o dinheiro foi apreendido em espécie e não tinha a procedência confirmada. A ação aconteceu com base em troca de informações de inteligência e monitoramento.