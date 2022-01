Com o 'Cidade Integrada', serão construídos um mercado produtor rural, uma unidade de saúde, um batalhão da Polícia Militar, um mercado popular e um parque esportivo - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 28/01/2022 09:45 | Atualizado 28/01/2022 09:46

Rio - O governo do estado formalizou nesta quinta-feira (27) a ação de desapropriação de terrenos, no Jacarezinho, para receber os projetos do Cidade Integrada. A ação entende como de utilidade pública e de interesse social os lotes 1 e 2 do imóvel situado na Rua Miguel Ângelo e na Avenida Dom Helder Câmara, com áreas, respectivamente, de 22.070m² e 19.204m², em Maria da Graça. O local abrigou no passado a fábrica da General Eletric (GE).

O valor arbitrado pela Assessoria de Perícias, Cálculos e Avaliações (APCA) é de R$ 4.680.000 milhões. Com o 'Cidade Integrada', serão construídos um mercado produtor rural, uma unidade de saúde, um batalhão da Polícia Militar, um mercado popular e um parque esportivo.



"A desapropriação desse terreno é fundamental para levar serviços públicos aos moradores e instalar projetos que ajudem a fomentar a economia local, contribuindo para a retomada da presença do Estado, mas também a consolidação da devolução daquele território aos moradores", afirmou o governador Cláudio Castro.



De acordo com o governo do estado, expropriação vai permitir 'não apenas atender às demandas relativas à prestação de serviços essenciais, mas também a conferir à área uma função voltada ao interesse social'. O terreno está há mais de uma década abandonado e sem qualquer utilização. A Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, o INEA e órgãos ambientais municipais já identificaram os lotes 1 e 2 como descontaminados e, portanto, aptos a receberem as intervenções do 'Cidade Integrada'.



Ainda nesta quinta-feira, o Fundo Especial de Controle Ambiental (FECAM) aprovou a utilização de R$ 147 milhões para as intervenções de urbanização nos rios Jacaré e Salgado. Segundo o órgão, em dois dias, foram retiradas 150 toneladas de resíduos nas ações de limpeza e desassoreamento. Além da obra de macrodrenagem, será criado um boulevard no local. O investimento feito pela instituição prevê a urbanização, com implantação de asfalto, iluminação e ciclovia na região.



No Jacarezinho, dois condomínios serão reformados, um na Av. Dom Hélder Câmara e outro no Conjunto dos Ex-Combatentes. Como parte do programa 'Casa da Gente', serão construídos 765 imóveis. A população também ganhará uma unidade da Faetec. A Escola Luiz Carlos da Vila e a Biblioteca Parque de Manguinhos serão revitalizadas.