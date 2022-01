Colégio tem duas piscinas, laboratórios, quadras e 14 salas - Divulgação

Publicado 28/01/2022 12:45

Rio - O Governo do Estado vai contratar funcionários da comunidade de Manguinhos para reforma do Colégio Compositor Luiz Carlos da Vila, na comunidade da região do Jacarezinho, na Zona Norte. A ação faz parte do Programa Cidade Integrada, que prevê uma série de ações em comunidades, iniciadas no Jacarezinho e na Muzema, nas zonas Norte e Oeste da capital.

As contratações devem ser feitas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ), que já faz o estudo e detalhamento das necessidades para a recuperação do prédio. A princípio, serão priorizadas as contratações de homens e mulheres com qualificação técnica para a implantação do serviço. Fazem parte da lista ajudantes, serventes, pintores, pedreiros e outros profissionais.

Todos poderão ser contratados pelo regime de empreitada ou celetista (carteira assinada), de acordo com o sindicato das categorias. "Ao contratar moradores para as obras, o governo do estado cumpre também uma função social. Os contratados trabalham perto de casa, garantem emprego e renda, têm a satisfação de estar contribuindo para o desenvolvimento do local onde ele e a sua família vivem", ressalta o governador Cláudio Castro.



Segundo o governo, a reforma geral do colégio inclui obras nas 14 salas de aula, laboratório, biblioteca, todos os setores administrativos, quadra esportiva, duas piscinas, as redes elétrica e hidráulica, além da cobertura e pintura.



"Vai aumentar em até 30% a capacidade total das vagas oferecidas pela unidade de ensino. É emprego e renda para homens e mulheres da região e, ao mesmo tempo, recuperação de uma escola pública de qualidade", destaca o diretor-presidente da Emop-RJ, André Braga.