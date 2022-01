'Maior Carnaval de todos os tempos': Integrantes de escolas de samba celebram a volta dos ensaios técnicos | Rio de Janeiro | O Dia

Jorge Perlingeiro, Daniela Maia e Bruno Mattos tiveram reunião para definir os ensaios técnicos - Reprodução / Liesa

Rio - Uma reunião entre Riotur e Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) definiu, nesta quarta-feira (26), as datas dos ensaios técnicos do Carnaval 2022. Em março, o evento será realizado aos domingos 06, 13, 20 e 27. Já em abril, os dias 03 e 10 foram escolhidos. Os ensaios começam às 20h30 e terão duas agremiações por dia. Nos sábados, é a vez das escolas da Série Ouro (antigo Grupo A), filiadas à Liga-RJ. Programação completa, informando as datas de cada agremiação, será divulgada na próxima quinta-feira(3). O DIA conversou com figuras ligadas ao Carnaval, que celebraram a confirmação dos ensaios.

O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, foi à sede da Riotur, na Cidades das Artes, Barra da Tijuca, para se encontrar com a presidente da Riotur, Daniela Maia. Nessa reunião, foi garantida a realização dos desfiles oficiais das Escolas de Samba do Grupo Especial nos dias 22, 23 e 30 de abril, com os ensaios técnicos nas datas marcadas.

Ainda não há definição quanto o controle dos protocolos sanitários, já que os ensaios técnicos costumam ser abertos ao público. Entretanto, a ideia é de que todos que forem à Sapucaí para assistirem ou participarem dos ensaios deverão apresentar comprovantes de vacinação atualizados. As obras do Sambódromo também foram debatidas no encontro. A Riotur espera o fornecimento de um componente para a fabricação do asfalto, que já deveria ter sido entregue pelo produtor. Assim que a questão for resolvida, a reforma será reiniciada.

Indo para seu 26º desfile pela Beija-Flor, a porta-bandeira Selminha Sorriso ficou feliz em saber da confirmação do evento. "O retorno dos ensaios técnicos enche nossos corações de esperança, que nem tudo está perdido. (...) Então é um alívio saber que os ensaios acontecerão em março e abril, sobretudo que, no final de abril, as escolas poderão apresentar seus enredos, movimentar a economia na cidade, trazer alegria, apresentar enredos que transcendem os sentimentos da Sapucaí. O Carnaval de 2022 promete ser o maior de todos os tempos."

A porta-bandeira Rute Alves, atual campeã pela Viradouro, lembrou que outros eventos estão acontecendo na cidade, mas está se preparando para defender o bicampeonato.

"Eu fiquei triste com o adiamento, mas respeito a decisão. Como outros eventos estão acontecendo normalmente, tenho receio de que em abril venha a ter algum colapso ou alguma variante. Isso me amedronta. Mas a gente está trabalhando para termos nosso Carnaval, fazermos nosso desfile e defendermos nosso bicampeonato em abril."

Rute Alves também descreveu como ela quer que seja o desfile de 2022. "Eu espero uma Marquês emocionada, feliz, cantando, sambando... Não só a Viradouro. Todas as escolas do Grupo de Acesso, do Grupo Especial venham forte, venham com gana, cantando samba em plenos pulmões! É o que nossos ensaiadores, meu e do Júlio, falam, a Celeste Lima e o Márcio Moura. Vai ser o ano da emoção, o Carnaval da emoção. A gente vai precisar doutrinar isso, dominar a nossa emoção para que não nos atrapalhe. (...) Vai ser o maior Carnaval de todos os tempos."

Um dos mais renomados e tradicionais mestres de bateria, Casagrande está há mais de 40 anos na Unidos da Tijuca. Ao DIA, ele contou que ficou satisfeito com a marcação das datas. "A confirmação dos ensaios técnicos para nós é muito importante. (...) A gente tinha feito alguns ensaios de rua, depois foi paralisado por causa da pandemia, e fizemos ensaio de quadra. A gente não teria aquela logística toda de ensaio na Sapucaí. Com a decisão do adiamento, temos mais 30, 40 dias para fazer os ensaios técnicos e ter o rendimento esperado".

Mestre Casagrande também falou o que realmente espera para o Carnaval de 2022. "Vou ser sincero, do fundo do meu coração. Eu espero que todos desfilem com segurança, principalmente minha bateria. Eu agradeço à Deus todos os dias porque minha bateria não teve nenhuma baixa. Meus 272 componentes, 272 heróis. O que eu desejo para mim, para minha bateria e para todas as outras baterias é que a gente desfile com segurança. (...) Fico até emocionado de falar, vai ser o Carnaval da redenção e da superação. A melhor nota é que todas as baterias cheguem lá bem, com saúde."

Dandara Ventapane, porta-bandeira Paraíso do Tuiuti, comentou sobre a situação do setor. "Empatia e respeito pela nossa arte e nossa cultura, um setor tão prejudicado com a pandemia. (...) Tenha certeza que o ingrediente principal não faltará, a paixão do sambista pelo carnaval". Além disso, ela também falou sobre o adiamento e a ajuda de seu parceiro na preparação para o Carnaval 2022.



"O adiamento com certeza foi um balde de água fria para os sambistas. Estávamos na reta final da preparação do carnaval e dentro do meu quesito isso influencia muito. Então resolvemos focar na nova meta e seguir com o trabalho pois sempre há motivos pra ensaiar e melhorar ainda mais. Eu e meu mestre-sala Raphael Rodrigues encontramos em nós mesmos a motivação para dar continuidade ao trabalho do carnaval 2022", ressaltou Dandara.

O vice-presidente da Portela, Fabio Pavão, ainda espera definição dos dias que sua escola ensaiará. "Nós precisamos saber o dia que nós vamos nos apresentar, porque são várias datas. Sabendo o dia, a gente faz o planejamento em cima disso. Em março, nós vamos nos dedicar aos ensaios de rua, na Estrada do Portela e na Estrada Intendente Magalhães. (...) O ensaio técnico é importante para nossa preparação, é uma chance da escola ser vista".

Fabio Pavão também falou o que espera dessa volta dos desfiles. "Na verdade, são dois anos e dois meses, né? Dois anos sem desfile e agora uma prorrogação de 2 meses. A expectativa é muito grande pelo fato de não estar fazendo o que a gente gosta de fazer. (...) Inevitavelmente, nós perdemos muita gente nessa pandemia. Todas as escolas e com a Portela não foi diferente. Perdemos baianas, diretores, compositores... Hoje, voltando a normalidade, a gente percebe a lacuna que essas pessoas deixaram. É um desfile com uma carga emocional muito grande."

