Homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca) - Reprodução / Google Street View

Publicado 28/01/2022 15:12

Rio - Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta quinta-feira (27), um homem apontado como um dos líderes de uma quadrilha de clonagem de veículos roubados. Ele foi capturado em uma casa de luxo em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após monitoramento de inteligência da unidade.

As investigações apontam que parte dos veículos eram roubados na Tijuca, Zona Norte do Rio, e eram comercializados pelo bando e revendidos em outros estados após adulterados. Os carros apresentavam alta qualidade nas adulterações dos marcos identificadores, principalmente os chassis, além de documentos falsos. Com o criminoso também foi apreendido um revólver calibre .38mm, com munição e a numeração raspada.

Segundo os agentes, o homem possui nove anotações criminais por receptação, estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva. A prisão é desdobramento de uma operação realizada pela 19ª DP na Região dos Lagos, em dezembro de 2021, que prendeu o líder da organização criminosa.