Banhistas foram orientados a deixarem a praia - Reprodução

Publicado 28/01/2022 16:50 | Atualizado 28/01/2022 16:53

Rio - Banhistas que aproveitaram a sexta-feira (28) ensolarada e de alta temperatura nas praias de Saquarema, na Região dos Lagos, foram surpreendidos com a aparição de um tubarão na beira do mar. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o animal nadando próximo a faixa de areia. Nas imagens, alguns curiosos chegam a se aproximar, mas se afastam com o avanço do tubarão. Confira.

