Edifício fica próximo à esquina com a Avenida Vieira SoutoReprodução GMaps

Publicado 28/01/2022 16:53 | Atualizado 28/01/2022 17:12

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento em Ipanema, na Zona Sul, na tarde desta quinta-feira. As chamas começaram às 14h40. Até o momento, não há informação sobre vítimas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Quartel de Copacabana foi acionada para a Rua Aníbel de Mendonça, número 13, no bairro.

Em atualização.