Dois homens foram presos por depredação na estação Mato Alto - Divulgação

Publicado 28/01/2022 19:00

Rio - Três pessoas foram presas na quinta-feira (27/01) após ocorrências de furto e depredação nas estações do Mato Alto, em Guaratiba, e Alvorada, na Barra da Tijuca. A ação foi realizada por agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP). No período da manhã, dois homens foram presos após acionamento feito por passageiros na estação Mato Alto, que flagraram os acusados depredando o coletivo que ia em direção à Barra da Tijuca. Os policiais solicitaram que os homens descessem e houve resistência.

Após estabilizarem a situação, os agentes conduziram os detidos para a 43ª DP (Guaratiba), onde o caso foi registrado como desacato, desobediência e resistência.



No terminal Alvorada, por volta das 20h, os agentes que estavam em patrulhamento foram acionados por passageiros após ocorrência de furto de celular. A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor e ele foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca) onde o caso foi registrado como furto. O aparelho foi recuperado.



“O Programa Municipal BRT Seguro é muito importante para trazer segurança aos usuários do modal, e também para a prevenção de furtos, depredações e desordens nas estações. Além disso, a atuação dos agentes 24h por dia permite que, mesmo na madrugada, as estações sejam patrulhadas e vigiadas”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Criado para reforçar o patrulhamento nas estações do transporte, o Programa BRT Seguro registrou, em cerca de sete meses de atuação, 137 prisões após ocorrências de roubo, furto, dano ao patrimônio público, receptação, entre outras. Coordenado pela Secretaria de Ordem Pública, as ações de patrulhamento nas estações contam com integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal.