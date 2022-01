Estação Gilka Machado foi reaberta na tarde desta sexta-feira (28) - Divulgação

Publicado 28/01/2022 19:11

Rio - A estação Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, teve sua reforma finalizada pela Prefeitura após 3 dias de obra. Ela é a 56ª reformada desde o início da intervenção no sistema BRT, em março de 2021. Localizada no corredor Transoeste, ela foi reaberta na tarde desta sexta-feira (28).

As obras na estação seguiram o mesmo padrão das demais revitalizadas. As estruturas internas e externas foram pintadas e as portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas. Segundo o projeto, isso permite uma maior ventilação do ambiente. Outras mudanças são: fiação embutida e a instalação de portas com trava automática e mecanismos blindados.