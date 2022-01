Dupla era integrante da milícia de Zinho - Reprodução

Publicado 28/01/2022 19:16

Rio - Dois homens ligados à milícia foram presos em flagrante nesta sexta-feira (28), após terem cobrado uma taxa de um estabelecimento na região conhecida como “Pedregoso”, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A dupla foi encontrada durante uma ação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco).

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos faziam parte da milícia controlada por Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho", irmão e sucessor de Wellington da Silva Braga, o "Ecko". Eles foram detidos nas proximidades do local onde haviam realizado a cobrança, na Rua Baluarte. A especializada ressaltou que, tanto a Zona Oeste, quanto a Baixada Fluminense, estão sendo monitoradas diariamente para enfraquecer as organizações criminosas.