Patrulhamento na Região MetropolitanaFoto: reprodução internet

Publicado 28/01/2022 20:19 | Atualizado 28/01/2022 20:20

Rio - Três suspeitos foram mortos em troca de tiros com policiais militares na comunidade do Caramujo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira. Segundo registro da Polícia Militar, PMs faziam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros por criminosos. Após o confronto, o trio foi encontrado baleado. Eles morreram antes de serem socorridos.

A patrulha foi atacada ao passar pela Estrada da Florália, no Complexo do Caramujo. Um grupo teria disparado contra a viatura, iniciando o confronto. Os PMs reagiram ao ataque. Logo em seguida, os três suspeitos foram encontrados feridos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, radiocomunicador e drogas.

Nas redes sociais, uma postagem de um perfil no Twitter identificado como "Comunidade do Caramujo" lamentou a morte do trio. O nome dos suspeitos não foi revelado, mas a postagem os identifica como "Cabeludo", "Sapão" e "Baduko".