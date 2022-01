Explosão assustou moradores do entorno da subestação - Reprodução/Redes Sociais

Explosão assustou moradores do entorno da subestaçãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/01/2022 09:01 | Atualizado 29/01/2022 09:04

Rio - Uma explosão na subestação de energia elétrica da Enel no Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, deixou moradores de diversos municípios do Grande Rio sem energia elétrica na madrugada deste sábado (29). O caso aconteceu por volta das 2h e um clarão que se formou assustou moradores do entorno, que registraram e compartilharam o momento nas redes sociais. Não houve feridos. Confira.

Explodiu a subestação de luz da enel no jardim Catarina pic.twitter.com/3LD0z2kFQO — ELOYZA ELOISE ELOCRIZE HELLOYZE FILHA DO ELOY ELIS (@Porraeloyze) January 29, 2022 São Gonçalo agora as 2h15 da madruga.



Explosão, muita fumaça e fogo na subestação do Alcântara / Santa Luzia... pic.twitter.com/3bPgF5ALNG — Munhão (@AndersonMunhao) January 29, 2022 São Gonçalo, 02:00 da manhã. pic.twitter.com/xQabzX7P44 — Colina Informa (@Colina_Informa) January 29, 2022



"Ninguém me contou, eu acabei de ver do meu quarto algo explodindo muito feio ali no Jardim Catarina, onde tem 'tipo' umas torres. São Gonçalo toda sem luz", escreveu um internauta. "Eu jurei que eram raios os clarões, mas quando abri a janela a subestação tava pegando fogo", relatou outro. "Dava pra ver (a explosão) da minha casa, e olha que eu moro a uns 2 km da subestação", disse mais um.



De acordo com a Enel, o incêndio provocou a interrupção do fornecimento de energia nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Maricá, ambos na Região Metropolitana, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a concessionária, em até 20 minutos de interrupção, 65% dos clientes afetados tiveram o fornecimento restabelecido, por meio de manobras remotas na rede. Ainda durante a madrugada, todos os clientes tiveram o serviço integralmente normalizado. A Enel informou que "seguirá trabalhando na recuperação da subestação."