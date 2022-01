Gilson Bakaninha fazia parte do carro de som da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 29/01/2022 10:00 | Atualizado 29/01/2022 10:27

Rio - O intérprete Gilson Conceição Junior, o Bakaninha, será enterrado neste sábado (29), às 15h, no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada. O corpo do sambista, que está sendo velado na quadra da Beija-Flor, deixará o local às 14h para o sepultamento. Bakaninha fazia parte do carro de som da Azul e Branco de Nilópolis e morreu na madrugada da última sexta-feira após sofrer um acidente de carro em Nilópolis, horas depois de participar de um ensaio da agremiação. Ele completaria 31 anos nesta sexta-feira.

A morte de Bakaninha, que era cotado como possível sucessor de Neguinho da Beija-Flor, causou grande comoção no mundo do samba. Desde 2009, o cantor integrava o time de apoio de Neguinho na Sapucaí. “Infelizmente acordei hoje com esta triste notícia da morte brutal do Bakaninha, a quem considero meu sucessor, praticamente um filho! Meu coração está em prantos! Descanse em paz e que você esteja nos braços do Senhor”, publicou Neguinho da Beija-Flor nas redes sociais, nesta sexta-feira.

A Beija-Flor decretou luto pelo falecimento do artista. “De luto, a Beija-Flor presta sua última homenagem a Bakaninha reconhecendo mais uma vez, como fez Neguinho, as qualidades de Bakaninha e a legitimidade do amor e da entrega dele à escola em que se formou enquanto artista e cidadão de Nilópolis. A agremiação está solidária à família e aos amigos de Bakaninha. Vai com Deus, Bakaninha! A Beija-Flor ouvirá sua voz para sempre”.

Gilsinho, intérprete oficial da Portela, também lamentou a perda do amigo. "Talentoso demais.

Carinhoso, amigo. Sempre que nos encontrávamos vinha me abraçar, e eu sempre dava um beijo na sua cabeça e desejando sucesso. Vai em paz pros braços de Deus. Que ele te receba na luz e console os corações de toda sua família e amigos. Meus sentimentos à família Beija-flor de Nilópolis pela perda do querido Bakaninha. Coração apertado aqui", postou. Agremiações como Portela e Paraíso do Tuiuti também emitiram notas de pesar.