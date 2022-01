Mercadoria vencida foi encontrada em mercado na Zona Oeste - Divulgação Subprefeitura de Jacarepaguá

Mercadoria vencida foi encontrada em mercado na Zona OesteDivulgação Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 29/01/2022 10:31

Rio - Fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde e assessores da Subprefeitura de Jacarepaguá estiveram na manhã da última sexta-feira, 28, em um estabelecimento na Avenida Abelardo Bueno, esquina com a Rua Jorge Farah, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, para inspeção das condições das mercadorias vendidas e acondicionadas na loja. A fiscalização foi provocada após denúncias feitas através da Central de Atendimento da Prefeitura 1746, dando conta que havia um depósito em más condições e que os produtos não estavam guardados de forma adequada. Foram inutilizados 311,28 quilos de mercadorias com prazo vencido e/ou sem condições de venda.

A fiscalização verificou que havia mercadoria guardada de forma inadequada, não havendo separação de produtos vencidos dos impróprios para consumo. O depósito também estava fora das regras, por não permitir a livre circulação de funcionários, pela desorganização do estoque.

De acordo com o laudo dos agentes sanitários foi constatada falta de higiene no setor de vendas da padaria, no setor de carnes embaladas, no açougue e no depósito do estabelecimento, onde foram encontrados equipamentos e carnes fora do padrão de temperatura, bem como sujeira em caixas, piso e equipamentos, além de uma saída de esgoto com tampa aberta. Foram emitidas multas correspondentes aos 311,26 quilos de alimentos impróprios para consumo e pelas irregularidades encontradas.