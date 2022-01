Spray será alternativa às armas de fogo - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 29/01/2022 11:43

Rio - Aproximadamente 50 policiais militares foram capacitados, nesta sexta-feira (28), para a utilização de uma nova tecnologia de gás de pimenta em espuma, que está em fase preliminar de testes e aquisição pelo comando da Polícia Militar. O treinamento aconteceu no 23º BPM (Leblon). O produto será usado pelos militares responsáveis pela segurança das praias e que atuam na Operação Verão, como alternativa às armas de fogo.

De acordo com a PM, a vantagem do spray de pimenta na versão espuma é atingir os alvos sem que se espalhe no ambiente. A substância também marca o atingido, permanecendo na pele do mesmo por aproximadamente 30 minutos. Ainda segundo a corporação, o produto não faz mal à saúde e seus efeitos desaparecem em cerca de 30 minutos, lavando com água corrente.

"O procedimento vai ao encontro da doutrina que a ONU convencionou chamar de "uso proporcional da força", declarou a PM, que afirmou ainda se tratar de uma tecnologia antiga e amplamente testada da Condor, empresa brasileira de 35 anos, do segmento não letal e que comercializa, atualmente, com mais de 90 países. "Em relação à quantitativos e valores, a empresa não tem autorização para fornecer esse tipo de informação", completou a polícia.