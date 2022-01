Rio de Janeiro

Contraventor Bernardo Bello é preso na Colômbia

Ex-presidente da Unidos de Vila Isabel foi denunciado por ser o mandante do atentado que matou bicheiro Bid, herdeiro de clã do Salgueiro. No Rio, outros dois envolvidos no crime também foram presos

Publicado 29/01/2022 11:10 | Atualizado há 3 horas