Coluna de fumaça preta pode ser visto por motoristas da Ponte Rio Niterói - Divulgação

Coluna de fumaça preta pode ser visto por motoristas da Ponte Rio NiteróiDivulgação

Publicado 29/01/2022 14:44 | Atualizado 29/01/2022 15:02

Rio - Uma carcaça de uma embarcação pegou fogo na manhã deste sábado (29), no Caju, na Zona Portuária do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento do Quartel Central aconteceu às 10h40 e as chamas já foram apagadas.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo começou na carcaça da embarcação, que estava abandonada, e por isso não houve vítimas.

Motoristas que passavam pela região e pela Ponte Rio-Niterói registraram a grande coluna de fumaça negra produzida pela queima da embarcação, que tomou conta de parte do céu durante a manhã. Confira o vídeo:

Embarcação pega fogo no Caju, na Zona Portuária do Rio. O incidente não teve vítimas.



Créditos: Divulgação #ODia pic.twitter.com/xlkDeOWsAl — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2022