André Luiz Guimarães estava desaparecido desde o último dia 26 - Reprodução do Facebook

Publicado 29/01/2022 16:51 | Atualizado 29/01/2022 16:55

Rio - O corpo do motorista de aplicativo André Luiz da Rocha Guimarães foi encontrado, na manhã deste sábado (29), no bairro do Caxito, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (26), quando foi visto pela última vez ao sair da casa onde morava com a esposa, também em Maricá, para trabalhar. Um dos responsáveis pelo crime já foi identificado pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares, ele teria sido alvo de assaltantes, que fizeram o pedido da corrida para roubar o carro da vítima. O corpo de André foi encontrado após denúncias indicarem seu paradeiro.

As buscas começaram por volta das 6h20 deste sábado por militares do Corpo de Bombeiros de três quartéis: Maricá, Niterói, além do Grupo de Salvamento e Busca da corporação. A vítima foi encontrada às 10h30, na Estrada do Caxito, já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As buscas foram acompanhadas por PMs do 12º BPM (Niterói). Antes de ser levado para o IML, o corpo chegou a ser identificado por familiares de André que estiveram no local. O reconhecimento foi acompanhado por agentes da 82ª DP (Maricá). Segundo os policiais civis, a confirmação de que seria de fato o motorista só será feita após exames periciais.

Investigadores da distrital disseram ainda que um dos envolvidos no crime já foi identificado. Os nomes dos demais envolvidos estão sendo apurados. "Diligências estão em andamento", explicou a corporação.