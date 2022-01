Rio retorna ao estágio de mobilização após chuva forte causar transtornos no Rio - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 29/01/2022 15:17 | Atualizado 29/01/2022 15:29

Rio - A cidade do Rio segue em estágio de mobilização neste sábado (29) devido a previsão de chuvas fortes no município. A capital está desde às 14h30 desta sexta-feira em alerta. O anúncio foi feito pelo Centro de Operações do Rio, que confirmou a possibilidade de ocorrências de alto impacto na cidade.

Segundo o Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura, para o período da tarde, a tendência é de aumento da intensidade das chuvas que ocorreram de manhã, passando de fraca a moderada para pancadas com intensidade moderada a forte, com raios e ventos moderados.

Em alguns pontos da cidade, pancadas de chuva já foram registrada nesta tarde. Entre 15h e 15h15, houve registro de chuva forte em Anchieta, Irajá e na Penha. Choveu moderadamente em São Cristóvão, Santa Teresa, Saúde, Tijuca e na Ilha do Governador. Os demais bairros apresentaram chuva fraca.

Ainda segundo o Alerta Rio, as temperaturas seguem altas, com máxima de 31º graus e mínima de 21º C.