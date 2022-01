Eles foram presos em flagrante por cobrar taxas indevidas a comerciante locais - Reprodução

Publicado 29/01/2022 16:31

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) realizaram, na manhã deste sábado (29), uma ação no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que resultou na prisão em flagrante de dois milicianos. Os suspeitos realizavam cobranças de taxas a comerciantes e moradores.

De acordo com a Polícia Civil, Diego Ferreira Belarmina de Salles, vulgo 'Xandão', e Rodrigo Freitas Moisés, o 'Barba', foram capturados no interior de um estabelecimento comercial, no qual haviam acabado de exigir de um comerciante uma vantagem indevida. Os milicianos já vinham sendo monitorados por agentes desta especializada há um mês, após o recebimento de diversas denúncias.



Segundo os dados obtidos pela Seção de Inteligência Policial da distrital, a organização criminosa da qual a dupla faz parte é liderada pelos milicianos Joel Carvalho, conhecido como “Baby”, e Leandro da Silva, o “Da Silva”, que se encontram presos atualmente, após uma operação em agosto de 2021.



De acordo com o delegado titular, Dr. Thiago Neves, tanto a Zona Oeste quanto a Baixada Fluminense estão sendo monitoradas diariamente por agentes da especializada com o objetivo de 'enfraquecer e liquidar toda e qualquer organização criminosa que venha usurpar direitos dos cidadãos locais'.