Após prisão de Bernardo Bello, Disque Denúncia pede nformações sobre segurança acusado de ser autor dos disparos que mataram contraventor - Divulgação

Após prisão de Bernardo Bello, Disque Denúncia pede nformações sobre segurança acusado de ser autor dos disparos que mataram contraventorDivulgação

Publicado 29/01/2022 18:28

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste sábado um cartaz com a imagem de Wagner Dantas Alegre, que estaria envolvido na morte de Alcebíades Paes Garcia, o Bid, que foi apontado pela polícia como um dos chefes do jogo do bicho no Rio. Bid era irmão do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, e foi morto em fevereiro de 2020.

Ainda de acordo com a polícia, Wagner é segurança e disparou tiros de fuzil contra a van onde Bid estava. Segundo as investigações, o mandante do crime seria Bernardo Bello, que foi preso neste sábado, em Bogotá, na Colômbia, em cumprimento a uma decisão da Justiça do Rio.

Bernardo Bello é ex-presidente da Unidos de Vila Isabel e também é considerado um dos principais contraventores do Rio de Janeiro. Sua prisão foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ), pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e pela Interpol brasileira e colombiana.

Além de Bello, denunciado como mandante do crime, Leonardo Gouvêa da Silva, conhecido como Mad, e seu irmão, Leandro Gouvêa da Silva, o Tonhão, também foram denunciados. Eles foram responsáveis por, desde setembro de 2019, fazer a vigilância e monitoramento de Bid, a mando de Bernardo. Integrantes do grupo paramilitar conhecido como Escritório do Crime, a dupla foi presa em junho de 2020, durante uma ação do Gaeco.

Bid foi metralhado quando chegava ao condomínio da namorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ele voltava da última noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.