Estrutura foi montada dentro da quadra da Acadêmicos do Jacarezinho - Divulgação/L Alvarenga

Publicado 29/01/2022 18:54 | Atualizado 30/01/2022 09:08

Rio - Moradores da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, receberam ontem uma ação social promovida pelo Governo do Estado. O evento faz parte do Programa Cidade Integrada e levou diversos serviços para dentro da quadra da Acadêmicos do Jacarezinho. Entre as ofertas, estava a 2ª via de documentos, corte de cabelo, atividades infantis, suporte ao empreendedor local e banco de empregos. O governador Cláudio Castro participou da ação.

O evento também ocorreu na comunidade da Muzema, na Zona Oeste. Foram, ao todo, 4.010 atendimentos realizados nos estantes montados nas duas comunidades das zonas Norte e Oeste. A maior procura foi pelos moradores das duas comunidade foi a emissão de 2ª via de identidade.

"A realização de ações como essa é a prova de que o Estado está presente. Estamos há mais de uma semana aqui com ações que vão transformar a vida da população, começando pela limpeza dos rios Jacaré e Salgado, que sofrem abandono de décadas. É a prova de que não é só a polícia aqui dentro. Essa é a terceira vez que venho aqui nos últimos dias. Vou continuar acompanhando de perto", afirmou o governador Cláudio Castro, que acompanhou a ação.

Segundo o Governo do Estado, o projeto foi criado para facilitar a vida dos moradores que precisam atualizar documentos e promover a reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social.

Para ofertar os serviços, foi montada uma estrutura no interior da quadra da Acadêmicos do Jacarezinho. Serviços como a segunda via de documentos contaram com a presença de funcionários do Detran-RJ. Já a Secretaria das Cidade, ofereceu a possibilidade da regularização de imóveis. A AgeRio (Agência Estadual de Fomento) ofereceu ajuda aos empreendedores locais.

Também participaram da ação funcionários da Secretaria de Trabalho e Renda, que levaram oportunidades de emprego para os moradores da comunidade através dos serviços do Sine (Sistema Nacional de Emprego). A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos esteve no evento para oferecer cursos de capacitação do programa Desenvolver Mulher, que abre novas turmas a partir de fevereiro. A iniciativa é voltada para mulheres com idades entre 16 e 30 anos e que são chefes de família.

Corte de cabelo e diversão

Os moradores que quiseram mudar o visual durante a ação contaram com o suporte de equipes do Senac RJ. A escola ofereceu gratuitamente cortes de cabelo masculino e feminino, massagem e revitalização facial. As crianças tiveram jogos educativos, como jogo da velha, caixa das sensações, jogo da memória, entre outros, promovidos pelo Sesc RJ.