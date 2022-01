Corpo do idoso foi levado para o IML do Centro do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2022 12:28 | Atualizado 30/01/2022 15:20

Rio - Após dois dias do desabamento de um imóvel no Centro do Rio, o corpo de um idoso de aproximamente 75 anos foi encontrado entre escombros neste sábado (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas no local para tentar encontrar a vítima, que estava desaparecida desde a queda da residência.

Ainda segundo os bombeiros, o homem foi encontrado em estado avançado de decomposição, e por isso não pode ser identificado. O corpo foi encaminhado para o IML do Centro do Rio.

O acidente ocorreu na Rua do Lavradio, número 122, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho. Os quarteis Catete e o de busca e salvamento da Barra da Tijuca atuaram na procura pelo idoso.