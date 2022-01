Na foto, a Travessa Almerinda Freitas, em Madureira, Zona Norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/01/2022 14:57 | Atualizado 30/01/2022 15:04

Rio - Um homem foi morto a facadas no início da manhã deste domingo, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Odair Francisco Gutzlaff, de 32 anos, teria sido morto por uma travesti com quem teria se desentendido durante uma festa na boate LGBTQIA+ Papa G, na madrugada.

O corpo da vítima foi encontrado na calçada da boate, na Travessa Almerinda Freitas, por militares do Corpo de Bombeiros. O resgate foi acionado por pessoas que passaram pelo local na hora do incidente. Odair já estava morto quando o socorro chegou.

Informações preliminares dão conta de que a vítima teria discutido com a travesti no interior da boate, já perto do fechamento, por volta das 5h da manhã. Eles brigaram no local e saíram da festa. Na saída, outra confusão entre os dois teria terminado com os golpes de faca partindo da travesti.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9° BPM (Madureira) foi acionada para a travessa, mas chegou no mesmo momento em que o Corpo de Bombeiros. A equipe atuou no isolamento do local onde o crime ocorreu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a perícia realizada no local. Segundo a especializada, agentes realizam oitivas e buscam imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar o autor do crime.

Em nota divulgada nas redes sociais, a boate Papa G lamentou o ocorrido e disse que repudia tais atitudes: "Esclarecemos que o ocorrido aconteceu após o encerramento de ambas as casas e em lugar público. As organizações não são convenientes com tais atitudes e não compactuam com qualquer tipo de violação aos direitos, duramente conquistados, pelo público LGBTQIA+".