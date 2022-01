Com ele foi encontrada uma pistola e 13 munições - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2022 16:15

Rio - Um homem foi preso por policiais militares na manhã deste domingo (30), dentro de um bar na Comunidade Chácara do Céu, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Com ele foi encontrada uma pistola e um carregador com 13 munições intactas.

De acordo com os agentes da UPP Borel, a equipe deslocava-se em patrulhamento quando dois homens chamaram sua atenção em um bar, localizado na Estrada da Caixa D'água. Os militares realizaram a abordagem e encontraram a arma com munição com um dos suspeitos.

Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.