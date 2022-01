Certidão de nascimento - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 30/01/2022 16:18 | Atualizado 30/01/2022 16:21

A Defensoria Pública do Rio, em parceria com a Justiça Itinerante do TJ fluminense passaram a incluir a definição de gênero "não binarie" em certidões de nascimento. O termo, utilizado em linguagem neutra, se refere a pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. As informações foram publicadas pelo jornalista Ancelmo Gois.

Os cartórios já estão cumprindo a decisão. Na prática, as pessoas que optarem pela mudança precisam recorrer ao Judiciário para obter a alteração do prenome e do gênero em sua documentação. A defensora Mirela Assad, coordenadora do Nudiversis, vem trabalhando essa demanda de documentação com o Detran.

"A diretoria do departamento se mostrou muito receptiva ao pleito da Defensoria Pública, e acreditamos que, em breve, o sistema de identificação civil incluirá a opção 'não binarie' para emissão das carteiras de identidade", destacou ela à publicação.